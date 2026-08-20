Café littéraire spécial rentrée littéraire, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Café littéraire spécial rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Les bibliothécaires vous invitent à échanger autour de l’actualité de la rentrée littéraire et vous présentent leurs coups de cœur ainsi que les auteurs phares et les nouveaux venus parmi les nombreux titres de cette rentrée.

Avec les bibliothécaires

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle – 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/m%C3%A9diath%C3%A8que-de-bussy-saint-georges [{« type »: « phone », « value »: « 0187947747 »}]

Biblis en folie 2026

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