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Café livres spécial rentrée littéraire, Médiathèque Saint-Vaast, Arras

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Vaast · Arras

Café livres spécial rentrée littéraire, Médiathèque Saint-Vaast, Arras

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Vaast
Adresse
20 rue Paul Doumer, Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais

Café livres spécial rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Saint-Vaast Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Besoin de s’y retrouver dans la jungle de la rentrée littéraire?
Bibliothécaire et libraire vous partagent leur coups de coeur de cette rentrée autour d’un thé ou d’un café.
En partenariat avec la Grand Librairie.

Médiathèque Saint-Vaast 20 rue Paul Doumer, Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Biblis en folie 2026

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