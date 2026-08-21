AGENDA · Arras
Café livres spécial rentrée littéraire, Médiathèque Saint-Vaast, Arras
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Vaast · Arras
Informations pratiques
Café livres spécial rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Saint-Vaast Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Besoin de s’y retrouver dans la jungle de la rentrée littéraire?
Bibliothécaire et libraire vous partagent leur coups de coeur de cette rentrée autour d’un thé ou d’un café.
En partenariat avec la Grand Librairie.
Médiathèque Saint-Vaast 20 rue Paul Doumer, Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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