Café livres spécial rentrée littéraire, Médiathèque Saint-Vaast, Arras

Informations pratiques

Café livres spécial rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Saint-Vaast Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Besoin de s’y retrouver dans la jungle de la rentrée littéraire?

Bibliothécaire et libraire vous partagent leur coups de coeur de cette rentrée autour d’un thé ou d’un café.

En partenariat avec la Grand Librairie.

Médiathèque Saint-Vaast 20 rue Paul Doumer, Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Biblis en folie 2026

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