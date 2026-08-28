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AGENDA · Montélimar

Café musique de la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 bd Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Café musique de la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Échanges de coups de cœur musicaux entre les discothécaires et vous !
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Exchanges of musical favourites between you and the disc librarians!

L’événement Café musique de la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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