Café numérique: Café IA, L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · L'@telier Numérique - Médiathèque de Tarentaize · Saint-Étienne
Informations pratiques
Café numérique: Café IA Samedi 19 septembre, 10h00 L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Loire
Atelier gratuit ; carte de bibliothèque obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Café IA
Café numérique
Le 19/09/2026 de 10:00 à 12:00 CatégorieCulture numérique
Espace numérique « Le Combo » (Tarentaize)
Public visé : 14 ans et +
Conditions :
Sur présentation d’une carte de médiathèque en cours de validité.
Public : à partir de 14 ans ; adulte.
Sur inscription :
en ligne
aux horaires d’ouverture : 04 77 43 09 91 ou sur place.
Description
Passez un moment convivial pour découvrir, questionner et expérimenter différents aspects de l’intelligence artificielle.
Source:
https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/CALENDAR/2450/cafe-ia
L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://mediatheques.saint-etienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 43 09 91 »}] [{« link »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/CALENDAR/2450/cafe-ia »}]
Passez un moment convivial pour découvrir, questionner et expérimenter différents aspects de l’intelligence artificielle. Café numérique Café IA
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