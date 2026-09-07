Café numérique: Café IA, L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, Saint-Étienne

Informations pratiques

Café numérique: Café IA Samedi 19 septembre, 10h00 L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Loire

Atelier gratuit ; carte de bibliothèque obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Café IA

Café numérique

Le 19/09/2026 de 10:00 à 12:00 CatégorieCulture numérique

Espace numérique « Le Combo » (Tarentaize)

Public visé : 14 ans et +

Conditions :

Sur présentation d’une carte de médiathèque en cours de validité.

Public : à partir de 14 ans ; adulte.

Sur inscription :

en ligne

aux horaires d’ouverture : 04 77 43 09 91 ou sur place.

Description

Passez un moment convivial pour découvrir, questionner et expérimenter différents aspects de l’intelligence artificielle.

Source:

https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/CALENDAR/2450/cafe-ia

L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://mediatheques.saint-etienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 43 09 91 »}] [{« link »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/CALENDAR/2450/cafe-ia »}]

Passez un moment convivial pour découvrir, questionner et expérimenter différents aspects de l’intelligence artificielle. Café numérique Café IA