Café O Soleil Soirée Karaoké 1 avenue Henri de Bournazel Tulle

Tulle

Café O Soleil Soirée Karaoké

1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée Karaoké .

1 avenue Henri de Bournazel 1 Avenue Henri de Bournazel Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 23 16 16 contact@osoleiltulle.fr

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English : Café O Soleil Soirée Karaoké

L’événement Café O Soleil Soirée Karaoké Tulle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze