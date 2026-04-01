Café Parent Au Petit Nid Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Café Parent

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Café Parents autour de l’allaitement

Retrouvez Marine au sein de l’association pour un moment d’échange dédié à l’allaitement, enrichi du savoir issue de l’Ayurvéda et de connaissances actuelles.

Un espace bienveillant pour

> partager vos expériences

> mieux comprendre la physiologie de l’allaitement

> découvrir des clés issues de l’Ayurvéda pour soutenir la maman et le bébé

> déposer vos questionnements ou difficultés

> repartir avec des outils concrets

> commencer ou renforcer votre réseau de soutien

Que vous soyez enceinte, jeune maman ou en plein parcours

d’allaitement, vous êtes les bienvenu-es ! .

Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr

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English : Café Parent

L’événement Café Parent Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan