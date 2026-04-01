Café Parent Au Petit Nid Mont-de-Marsan
Café Parent Au Petit Nid Mont-de-Marsan samedi 25 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Café Parent
Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Café Parents autour de l’allaitement
Retrouvez Marine au sein de l’association pour un moment d’échange dédié à l’allaitement, enrichi du savoir issue de l’Ayurvéda et de connaissances actuelles.
Un espace bienveillant pour
> partager vos expériences
> mieux comprendre la physiologie de l’allaitement
> découvrir des clés issues de l’Ayurvéda pour soutenir la maman et le bébé
> déposer vos questionnements ou difficultés
> repartir avec des outils concrets
> commencer ou renforcer votre réseau de soutien
Que vous soyez enceinte, jeune maman ou en plein parcours
d’allaitement, vous êtes les bienvenu-es ! .
Au Petit Nid 1, rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr
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English : Café Parent
L’événement Café Parent Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mont-de-Marsan
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