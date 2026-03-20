Fresque de l’économie circulaire Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan

Fresque de l’économie circulaire

Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Et si on repensait notre manière de produire et de consommer ?

L’économie circulaire nous permet de produire autrement, de réutiliser, réparer et prendre soin des objets qui nous entourent, de les partager et les échanger… pour réduire les déchets et préserver les ressources.

Auberge espagnole durant l’atelier .

Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr

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English : Fresque de l’économie circulaire

L’événement Fresque de l’économie circulaire Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mont-de-Marsan