Fête des jardins Place Francis Planté Mont-de-Marsan
Fête des jardins Place Francis Planté Mont-de-Marsan dimanche 26 avril 2026.
Fête des jardins
Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Les Conseils de quartier montois organisent la 13ᵉ édition de la Fête des Jardins, qui se tiendra le dimanche 26 avril au parc Jean Rameau, et lancent un appel à exposants.
Producteurs de plantes, pépiniéristes, paysans, artisans ou passionnés du jardin si vous souhaitez participer à cette journée dédiée au végétal, au partage de savoir-faire et aux échanges, vous êtes les bienvenus. .
Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 52
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English : Fête des jardins
L’événement Fête des jardins Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan