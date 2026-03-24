Fête des jardins Place Francis Planté Mont-de-Marsan

Fête des jardins

Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Les Conseils de quartier montois organisent la 13ᵉ édition de la Fête des Jardins, qui se tiendra le dimanche 26 avril au parc Jean Rameau, et lancent un appel à exposants.

Producteurs de plantes, pépiniéristes, paysans, artisans ou passionnés du jardin si vous souhaitez participer à cette journée dédiée au végétal, au partage de savoir-faire et aux échanges, vous êtes les bienvenus. .

Place Francis Planté Parc Jean Rameau Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 52

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English : Fête des jardins

L’événement Fête des jardins Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan