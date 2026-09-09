UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Die

Café paroles de femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die

mercredi 16 septembre 2026 · Local de l'Accorderie du Pays Diois · Die

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Local de l'Accorderie du Pays Diois
Adresse
21-23 Rue Camille Buffardel
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Café paroles de femmes

Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Un espace dédié aux femmes, pour déposer une parole, s’écouter, se relier !
  .

Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49  die@accorderie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A space for women to talk, listen and connect!

L’événement Café paroles de femmes Die a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Die (Drôme)