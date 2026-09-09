Café paroles de femmes Local de l’Accorderie du Pays Diois Die
mercredi 16 septembre 2026 · Local de l'Accorderie du Pays Diois · Die
Informations pratiques
Die
Café paroles de femmes
Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16 20:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Un espace dédié aux femmes, pour déposer une parole, s’écouter, se relier !
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Local de l’Accorderie du Pays Diois 21-23 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr
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English :
A space for women to talk, listen and connect!
L’événement Café paroles de femmes Die a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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