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Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido Dojo Die

samedi 12 septembre 2026 · Dojo · Die

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Dojo
Adresse
1er étage salle arts martiaux
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido

Dojo 1er étage salle arts martiaux Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-23 21:30:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-16 2026-09-23

L’Association Aïkikaï Du Diois vous invite à participer à ses portes ouvertes en septembre.
Venez découvrir et essayer un art martial ouvert à tous et à toutes (cours pour ados, adultes et cours ouvert à tous)
  .

Dojo 1er étage salle arts martiaux Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 10 26 50  contact@aikikai-du-diois.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The A%EFkika%EF Association of Diois invites you to %E0 participate %E0 in its open house in September.
Come discover and try a martial art open %E0 to everyone (classes for teens, adults, and classes open %E0 to all)

L’événement Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido Die a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

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