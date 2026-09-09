Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido Dojo Die
samedi 12 septembre 2026 · Dojo · Die
Informations pratiques
Die
Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido
Dojo 1er étage salle arts martiaux Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-23 21:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-16 2026-09-23
L’Association Aïkikaï Du Diois vous invite à participer à ses portes ouvertes en septembre.
Venez découvrir et essayer un art martial ouvert à tous et à toutes (cours pour ados, adultes et cours ouvert à tous)
.
Dojo 1er étage salle arts martiaux Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 10 26 50 contact@aikikai-du-diois.org
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English :
The A%EFkika%EF Association of Diois invites you to %E0 participate %E0 in its open house in September.
Come discover and try a martial art open %E0 to everyone (classes for teens, adults, and classes open %E0 to all)
L’événement Portes Ouvertes Aïkikaï Du Diois Aïkido Die a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Diois
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