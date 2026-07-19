Exposition Vélo du jour Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die
Informations pratiques
Die
Exposition Vélo du jour
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-15
Au Collectif Vélo Diois, on adore le vélo… Et l’amour, c’est fait pour être partagé. Alors nous nous sommes dit qu’il fallait des photos. Des photos de gens… qui partagent cet amour de la bicyclette.
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
At Collectif V%E9lo Diois, we love bikes… And love is meant to be shared. So we figured we needed some photos—photos of people… who share this love of cycling.
L’événement Exposition Vélo du jour Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois
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