Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner route de l’abbaye Die

Informations pratiques

Die

Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner

route de l’abbaye Abbaye de Valcroissant Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

pour la sauvegarde du site de l’abbaye. Donne accès au chapitre et au cloître

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 16:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Ambiance picturale, aquarelles et gouaches de Châtillon, son village, ses vignobles et ses cabanons.

Vernissage le mercredi 9 septembre à 18h.

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route de l’abbaye Abbaye de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08

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English :

A picturesque atmosphere, watercolors and gouaches of Chétillon—his village, its vineyards, and its little cottages.

Opening reception on Wednesday, September 9, at 6 p.m.

L’événement Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner Die a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois