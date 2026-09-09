Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner route de l’abbaye Die
mercredi 9 septembre 2026 · route de l'abbaye · Die
Informations pratiques
Die
Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner
route de l’abbaye Abbaye de Valcroissant Die Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
pour la sauvegarde du site de l’abbaye. Donne accès au chapitre et au cloître
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Ambiance picturale, aquarelles et gouaches de Châtillon, son village, ses vignobles et ses cabanons.
Vernissage le mercredi 9 septembre à 18h.
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route de l’abbaye Abbaye de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08
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English :
A picturesque atmosphere, watercolors and gouaches of Chétillon—his village, its vineyards, and its little cottages.
Opening reception on Wednesday, September 9, at 6 p.m.
L’événement Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner Die a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois
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