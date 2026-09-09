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Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner route de l’abbaye Die

mercredi 9 septembre 2026 · route de l'abbaye · Die

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
route de l'abbaye
Adresse
Abbaye de Valcroissant
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
3 3 3 pour la sauvegarde du site de l'abbaye. Donne accès au chapitre et au cloître

Die

Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner

route de l’abbaye Abbaye de Valcroissant Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

pour la sauvegarde du site de l’abbaye. Donne accès au chapitre et au cloître

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Ambiance picturale, aquarelles et gouaches de Châtillon, son village, ses vignobles et ses cabanons.
Vernissage le mercredi 9 septembre à 18h.
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route de l’abbaye Abbaye de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 

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English :

A picturesque atmosphere, watercolors and gouaches of Chétillon—his village, its vineyards, and its little cottages.
Opening reception on Wednesday, September 9, at 6 p.m.

L’événement Exposition de peinture Liliane Piorkowski et Isabelle Woerner Die a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois

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