Café-partage Mézières-en-Brenne
Café-partage Mézières-en-Brenne mardi 17 février 2026.
Café-partage
1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 11:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Petit budget: Quelles économies peut-on faire au quotidien? Animé par Cynthia Guillemain (initiative Indre).
Et si consommer autrement faisait aussi du bien à vote budget? ce café partage propose de découvrir comment faire des choix plus malins, sans dépenser plus; relever des défis ludiques et concrets pour votre porte-monnaie. Venez participer à des ateliers participatifs et ludiques. .
1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 59 46 brenne-box@coeurdebrenne.fr
English :
Small budget: What savings can you make on a daily basis? Hosted by Cynthia Guillemain (Indre initiative).
