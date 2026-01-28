Café-partage

1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 11:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Petit budget: Quelles économies peut-on faire au quotidien? Animé par Cynthia Guillemain (initiative Indre).

Et si consommer autrement faisait aussi du bien à vote budget? ce café partage propose de découvrir comment faire des choix plus malins, sans dépenser plus; relever des défis ludiques et concrets pour votre porte-monnaie. Venez participer à des ateliers participatifs et ludiques. .

1 Place Jean Moulin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 59 46 brenne-box@coeurdebrenne.fr

English :

Small budget: What savings can you make on a daily basis? Hosted by Cynthia Guillemain (Indre initiative).

L’événement Café-partage Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne