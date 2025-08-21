Balade à pied n°6 Horizon de nénuphars Mézières-en-Brenne Indre

Balade à pied n°6 Horizon de nénuphars A pieds

Balade à pied n°6 Horizon de nénuphars 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

L’étang de Bellebouche fait partie des plus anciens mais aussi des plus grands et des plus beaux plans d’eau de Brenne. Il s’inscrit dans un site plus vaste composé de landes, prairies, bois, buttons que le circuit traverse. Des observatoires permettent d’en apprécier la richesse ornithologique.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 6 Water Lily Horizon

Bellebouche lake is one of the oldest, largest and most beautiful lakes in Brenne. It is surrounded by moors, meadows, woods and hillocks to be discovered along the way. The local ornithological diverstiy can also be appreciated from observation huts.

Deutsch :

Der Etang de Bellebouche gehört zu den ältesten, aber auch zu den größten und schönsten Gewässern der Brenne. Er ist Teil eines größeren Gebietes aus Heide, Wiesen, Wäldern und Buttons, das der Rundweg durchquert. Von den Observatorien aus kann man den ornithologischen Reichtum des Sees bewundern.

Italiano :

Lo stagno di Bellebouche è uno degli stagni più antichi, più grandi e più belli della Brenne. Fa parte di un sito più ampio costituito da brughiere, prati, boschi e bottoniere che il circuito attraversa. Gli osservatori permettono di apprezzare la sua ricchezza ornitologica.

Español :

El estanque de Bellebouche es uno de los más antiguos, grandes y bellos del Brenne. Forma parte de un sitio más amplio compuesto por páramos, praderas, bosques y botones que el circuito atraviesa. Los observatorios permiten apreciar su riqueza ornitológica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire