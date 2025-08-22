Balade à pied n°5 D’un étang à l’autre Mézières-en-Brenne Indre

Balade à pied n°5 D’un étang à l’autre A pieds

Balade à pied n°5 D’un étang à l’autre 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 330 Distance : 23000.0 Tarif :

Longeant une dizaine d’étangs dont celui de Bois Martin (un des plus anciens de Brenne), le circuit dévoile au plus prés les richesses de la Grande Brenne. Petits et grands étangs se succèdent pour constituer un paysage unique et sauvage façonné par l’homme qui raviront les passionnés de nature.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 5 From one pond to another

Passing a dozen lakes including Bois Martin (one of the oldest in Brenne), this circuit offers a closer look at the best of Grande Brenne. A succession of small and large lakes form a unique, unspoilt landscape shaped by man that will delight nature lovers.

Deutsch :

Der Rundweg führt an einem Dutzend Teichen vorbei, darunter Bois Martin (einer der ältesten Teiche der Brenne), und enthüllt so hautnah den Reichtum der Grande Brenne. Kleine und große Teiche reihen sich aneinander und bilden eine einzigartige, wilde, von Menschenhand geschaffene Landschaft, die Nat

Italiano :

Seguendo una dozzina di stagni, tra cui quello di Bois Martin (uno dei più antichi della Brenne), il circuito rivela le ricchezze della Grande Brenne. Piccoli e grandi stagni si susseguono per formare un paesaggio unico e selvaggio plasmato dall’uomo che farà la gioia degli amanti della natura.

Español :

Siguiendo una docena de estanques, entre ellos el de Bois Martin (uno de los más antiguos de la Brenne), el circuito revela las riquezas de la Grande Brenne. Pequeños y grandes estanques se suceden para formar un paisaje único y salvaje moldeado por el hombre que hará las delicias de los amantes de

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire