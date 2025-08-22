Randonnée en itinérance Etangs du coeur de Brenne Mézières-en-Brenne Indre

Randonnée en itinérance Etangs du coeur de Brenne A pieds

Randonnée en itinérance Etangs du coeur de Brenne Le Moulin 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 70000.0 Tarif :

Le Parc naturel régional de la Brenne, appelé aussi le Pays des mille Etangs, se caractérise par une mosaïque de paysages où s’interpénètrent l’eau, les bois, les prairies et les landes. Blizon, Bellebouche, Le Sault, Renard, … sont autant de d’étangs que vous longerez.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Roaming hike: Brenne lakes

The Brenne Regional Nature Park, also known as the Land of a Thousand Ponds, is characterised by a mosaic of landscapes where water, woods, meadows and moors intertwine. Blizon, Bellebouche, Le Sault, Renard, … are as many ponds that you will pass by.

Deutsch :

Der regionale Naturpark Brenne, auch Land der tausend Teiche genannt, zeichnet sich durch ein Mosaik von Landschaften aus, in denen Wasser, Wälder, Wiesen und Heideflächen ineinander übergehen. Blizon, Bellebouche, Le Sault, Renard, … sind nur einige der Teiche, an denen Sie vorbeikommen.

Italiano :

Il Parco Naturale Regionale del Brenne, conosciuto anche come il Paese dei Mille Stagni, è caratterizzato da un mosaico di paesaggi in cui si mescolano acqua, boschi, prati e brughiere. Blizon, Bellebouche, Le Sault, Renard, ? sono solo alcuni degli stagni che si incontrano.

Español :

El Parque Natural Regional de Brenne, también conocido como el País de los Mil Estanques, se caracteriza por un mosaico de paisajes donde se entremezclan el agua, los bosques, los prados y los páramos. Blizon, Bellebouche, Le Sault, Renard… son algunos de los estanques por los que pasará.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par SIT Centre-Val de Loire