Itinéraire vélo n°4 Boucle de l’étang de Bellebouche Mézières-en-Brenne Indre

Itinéraire vélo n°4 Boucle de l’étang de Bellebouche En VTC

Itinéraire vélo n°4 Boucle de l’étang de Bellebouche Site de Bellebouche 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 20000.0 Tarif :

Balade familiale au cœur des étangs de la Brenne. Le circuit traverse des paysages variés bois, prairies, landes et longe plusieurs étangs et en particulier de vastes étangs comme ceux de Bellebouche et des Vigneaux. Il emprunte de nombreux chemins et des routes à très faible circulation.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinéraire vélo n°4 Bellebouche pond loop

Family outing around the myriad ponds in La Brenne. The trail meanders through varied countryside: woods, grassland, moors and ponds not to mention the larger lakes of Bellebouche and Les Vigneaux for example. It runs along small lanes and quiet roads.

Deutsch : Rundtour des Sees Bellebouche Rundtour Nr. 4

Ein Familienausflug zu den Seen der Brenne. Die Tour führt durch abwechslungsreiche Landschaften: Wald, Weiden, Heide und an mehreren Seen und insbesondere großen Seen wie Bellebouche oder Les Vigneaux vorbei. Sie verläuft über viele sehr wenig befahrene Straßen und Wege.

Italiano :

Una passeggiata per famiglie nel cuore degli stagni di Brenne. Il percorso attraversa una varietà di paesaggi: boschi, prati, brughiere e costeggia diversi stagni, in particolare quelli di grandi dimensioni come quelli di Bellebouche e Les Vigneaux. Percorre molti sentieri e strade poco trafficate.

Español :

Un paseo familiar en el corazón de los estanques de Brenne. El itinerario atraviesa paisajes variados: bosques, prados, páramos y discurre junto a varios estanques, en particular los de gran tamaño, como los de Bellebouche y Les Vigneaux. Se trata de muchos caminos y carreteras con muy poco tráfico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire