La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours Mézières-en-Brenne Indre

La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours A cheval

La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours Plume Cane 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 92500.0

Ce circuit vous fait découvrir les paysages typiques de la Grande Brenne, c’est-à-dire des

étangs, des prairies, des brandes et des sous-bois ainsi que leurs richesses ornithologiques.

Le circuit est praticable en attelage.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12

English : Three days to discover Brenne one horseback

This circuit makes you discover the typical landscapes of the Grande Brenne, that is to say the

ponds, meadows, heath and undergrowth and their ornithological riches.

The circuit can be travelled by horse-drawn carriage.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg lernen Sie die typischen Landschaften der Grande Brenne kennen, d. h. die

teiche, Wiesen, Heidelandschaften und Unterholz sowie ihren ornithologischen Reichtum.

Der Rundweg kann mit einem Pferdegespann befahren werden.

Italiano :

Questo tour vi porta a scoprire i paesaggi tipici della Grande Brenne, ovvero gli stagni

stagni, prati, brughiere e sottobosco, nonché la loro ricchezza ornitologica.

Il circuito è percorribile in carrozza.

Español :

Este recorrido le lleva a través de los paisajes típicos de la Grande Brenne, es decir, los estanques

estanques, praderas, brezales y sotobosques, así como su riqueza ornitológica.

El circuito es practicable por carro.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par SIT Centre-Val de Loire