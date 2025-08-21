La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours Mézières-en-Brenne Indre
La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours Mézières-en-Brenne Indre vendredi 1 mai 2026.
La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours A cheval
La Brenne à cheval Grand tour des étangs de la Brenne en 3 jours Plume Cane 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 92500.0 Tarif :
Ce circuit vous fait découvrir les paysages typiques de la Grande Brenne, c’est-à-dire des
étangs, des prairies, des brandes et des sous-bois ainsi que leurs richesses ornithologiques.
Le circuit est praticable en attelage.
http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 12
English : Three days to discover Brenne one horseback
This circuit makes you discover the typical landscapes of the Grande Brenne, that is to say the
ponds, meadows, heath and undergrowth and their ornithological riches.
The circuit can be travelled by horse-drawn carriage.
Deutsch :
Auf diesem Rundweg lernen Sie die typischen Landschaften der Grande Brenne kennen, d. h. die
teiche, Wiesen, Heidelandschaften und Unterholz sowie ihren ornithologischen Reichtum.
Der Rundweg kann mit einem Pferdegespann befahren werden.
Italiano :
Questo tour vi porta a scoprire i paesaggi tipici della Grande Brenne, ovvero gli stagni
stagni, prati, brughiere e sottobosco, nonché la loro ricchezza ornitologica.
Il circuito è percorribile in carrozza.
Español :
Este recorrido le lleva a través de los paisajes típicos de la Grande Brenne, es decir, los estanques
estanques, praderas, brezales y sotobosques, así como su riqueza ornitológica.
El circuito es practicable por carro.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-14 par SIT Centre-Val de Loire