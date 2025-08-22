Balade à pied n°42 Les bords de Claise Mézières-en-Brenne Indre

Balade à pied n°42 Les bords de Claise A pieds

Balade à pied n°42 Les bords de Claise 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4000.0 Tarif :

C’est une balade au bord de l’eau dans un cadre verdoyant, classé Espace Naturel Sensible, que le promeneur pourra apprécier après avoir quitté le bourg de Mézières-en-Brenne, dont le bâti témoigne encore de son histoire.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 42 The edges of Claise

A waterside walk in a verdant setting listed as a Sensitive Natural Area, which you will enjoy after leaving the village of Mézières-en-Brenne, whose architecture bears signs of its past.

Deutsch :

Es ist ein Spaziergang am Wasser entlang in einer grünen Umgebung, die als Espace Naturel Sensible klassifiziert ist, den der Spaziergänger genießen kann, nachdem er den Marktflecken Mézières-en-Brenne verlassen hat, dessen Gebäude noch von seiner Geschichte zeugen.

Italiano :

Si tratta di una passeggiata lungo la riva dell’acqua in un ambiente verde, classificato come Area Naturale Sensibile, che l’escursionista potrà godere dopo aver lasciato il villaggio di Mézières-en-Brenne, i cui edifici testimoniano ancora la sua storia.

Español :

Se trata de un paseo a orillas del agua en un entorno verde, clasificado como Espacio Natural Sensible, que el caminante podrá disfrutar después de salir del pueblo de Mézières-en-Brenne, cuyos edificios siguen siendo testigos de su historia.

