Itinéraire vélo n°3 En passant par la Réserve naturelle de Chérine Mézières-en-Brenne Indre

Itinéraire vélo n°3 En passant par la Réserve naturelle de Chérine En VTC

Itinéraire vélo n°3 En passant par la Réserve naturelle de Chérine office de tourisme 36290 Mézières-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 15000.0 Tarif :

Le circuit fait le lien entre Mézières-en-Brenne, capitale historique de la Brenne (1 160 hab.), la Réserve naturelle de Chérine et la Maison de la Nature. Prévoir un peu de temps pour découvrir ces sites.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinéraire vélo n°3 Through the Chérine Nature Reserve

The trail links up Mézières-en-Brenne, the historical capital of La Brenne (1,160 inhabitants), Chérine nature reserve and the Maison de la Nature. Set aside some time for delving deeper into these sites.

Deutsch : Über das Naturreservat Chérine Rundtour Nr. 3

Die Rundtour verbindet Mézières-en-Brenne, die historische Hauptstadt der Brenne (1160 Einw.), das Naturreservat Chérine und das Haus der Natur. Planen Sie für die Erkundung dieser Orte etwas Zeit ein.

Italiano :

Il circuito collega Mézières-en-Brenne, la capitale storica della Brenne (1.160 abitanti), la Riserva Naturale della Chérine e la Maison de la Nature. Lasciate un po’ di tempo per scoprire questi siti.

Español :

El circuito une Mézières-en-Brenne, capital histórica de la Brenne (1.160 habitantes), la Reserva Natural de Chérine y la Casa de la Naturaleza. Deje tiempo para descubrir estos sitios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire