Café Philo Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Mardi 7 avril 2026 de 19h à 20h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-07 19:00:00
fin : 2026-04-07 20:00:00
2026-04-07
Réfléchir, se poser des questions sur le monde qui nous entoure et découvrir ou redécouvrir autrement la philo, dans un climat de respect, de la tolérance et de convivialité.
Avec le professeur Bertrand Kaczmarek.
Médiathèque
Informations au 04 90 56 74 16 .
Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org
English :
Reflect, ask questions about the world around us and discover or rediscover philosophy in a different way, in an atmosphere of respect, tolerance and conviviality.
