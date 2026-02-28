Café Philo Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Café Philo

Mardi 7 avril 2026 de 19h à 20h. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Réfléchir, se poser des questions sur le monde qui nous entoure et découvrir ou redécouvrir autrement la philo, dans un climat de respect, de la tolérance et de convivialité.

Avec le professeur Bertrand Kaczmarek.



Médiathèque



Informations au 04 90 56 74 16 .

Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

English :

Reflect, ask questions about the world around us and discover or rediscover philosophy in a different way, in an atmosphere of respect, tolerance and conviviality.

