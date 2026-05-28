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Café-philo TARBES Tarbes

Café-philo TARBES Tarbes mardi 2 juin 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : 70 avenue Maréchal Foch

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Tarbes

Café-philo

TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

L’association Reliance en Bigorre vous invite à débattre autour du thème Le sérieux de la philosophie
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TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The association Reliance en Bigorre invites you to a debate on the theme: The seriousness of philosophy

L’événement Café-philo Tarbes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de Tarbes|CDT65

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