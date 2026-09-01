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AGENDA · Civray

Café réparation en association avec Cicérone Civray

mercredi 16 septembre 2026 · Civray

Café réparation en association avec Cicérone Civray

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Micro Folie
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Café réparation en association avec Cicérone

Micro Folie Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Apprenez à réparer vos objets du quotidien et donnez leur une seconde vie.   .

Micro Folie Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Café réparation en association avec Cicérone

L’événement Café réparation en association avec Cicérone Civray a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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