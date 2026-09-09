Informations pratiques

Civray

Documentaire Ordures

Micro Folie Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Gobi le gobelet est seul au bord de la route. Convaincu d’avoir été abandonné par erreur par sa propriétaire, la douce et gentille Marie, Gobi se met en tête de la retrouver, quoi qu’il en coûte ! Commence une aventure initiatique qui le poussera à questionner le sens de sa vie et l’absurdité de sa condition de gobelet à usage unique… Mêlant animation et prises de vues réelles, une fable d’une folle inventivité imaginée par les auteurs Géraldine de Margerie et Maxime Donzel (duo aux manettes de Tutotal ou Pan pan culture), accompagnés à la direction de l’animation, Kim Keukeleire, grande figure internationale de l’animation qui a notamment travaillé sur Chicken Run, Wallace et Gromit, L’île aux chiens ou le Franckenweennie de Tim Burton. .

Micro Folie Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

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English : Documentaire Ordures

L’événement Documentaire Ordures Civray a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou