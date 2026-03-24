Café Réparation

5 rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20 2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19

Des bénévoles (ça peut être vous) vous proposent de vous aider à réparer vos objets cassés vélos, petit électroménager, informatique, électronique… et autres.

Elles⋅ils ont un peu d’huile de coude à revendre, mais aussi beaucoup d’envies et de savoir-faire à partager avec vous !

Vous pouvez aussi proposer vos talents , dans le domaine de la réparation, du rafistolage, de l’entretien, de la couture… .

5 rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 61 contact@lebetalab.fr

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English : Café Réparation

L’événement Café Réparation Melle a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Pays Mellois