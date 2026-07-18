Café Théâtre Côté Rocher Le casting de ma vie Rocamadour
samedi 14 novembre 2026 · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Le casting de ma vie
Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Cette comédie met en scène un duo improbable Franck, qui veut se débarrasser rapidement d'une candidate surprenante, et Francine, qui compte bien le convaincre toute la nuit
Cette comédie met en scène un duo improbable Franck, qui veut se débarrasser rapidement d'une candidate surprenante, et Francine, qui compte bien le convaincre toute la nuit. La pièce explore avec humour les rêves de célébrité face aux critères absurdes du monde du spectacle. Comment réussir quand on est pas jeune, pas mince, et pas douée ?
Avec Evelyne Cervera et Thierry Marconnet
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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
This comedy features an unlikely duo: Franck, who wants to get rid of a surprising contestant as quickly as possible, and Francine, who plans to spend the whole night trying to convince him
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Le casting de ma vie Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Vallée de la Dordogne
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