Informations pratiques

Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Le voleur de culottes

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 15:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Une arrestation, un commissariat, un voleur et deux policières..

Une arrestation, un commissariat, un voleur et deux policières… Quand un fétichiste est pris en flag de vol de culottes sur un étendoir, et qu'il est cuisiné par deux policières en manque d'amour, la garde à vue n'est pas triste

Comédie écrite par Christian Dob, avec Hélène Neveux, Sébastien Laussier et Corine Delpech

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

An arrest, a police station, a thief, and two female police officers…

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Le voleur de culottes Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Dordogne