Café Théâtre Côté Rocher Le voleur de culottes Rue Roland Le Preux Rocamadour
samedi 28 novembre 2026 · Rue Roland Le Preux · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Le voleur de culottes
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Une arrestation, un commissariat, un voleur et deux policières..
Une arrestation, un commissariat, un voleur et deux policières… Quand un fétichiste est pris en flag de vol de culottes sur un étendoir, et qu'il est cuisiné par deux policières en manque d'amour, la garde à vue n'est pas triste
Comédie écrite par Christian Dob, avec Hélène Neveux, Sébastien Laussier et Corine Delpech
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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
An arrest, a police station, a thief, and two female police officers…
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Le voleur de culottes Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Dordogne
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