AGENDA · Brest
Café tricot, Médiathèque de Lambézellec, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Lambézellec · Brest
Informations pratiques
Café tricot Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Lambézellec Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Apportez votre ouvrage ou participez à un projet solidaire.
Médiathèque de Lambézellec 8, rue Pierre Corre Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne 0298008940 https://biblio.brest.fr
Biblis en folie 2026
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