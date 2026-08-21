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Café tricot, Médiathèque de Lambézellec, Brest

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Lambézellec · Brest

Café tricot, Médiathèque de Lambézellec, Brest

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Lambézellec
Adresse
8, rue Pierre Corre
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Café tricot Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Lambézellec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Apportez votre ouvrage ou participez à un projet solidaire.

Médiathèque de Lambézellec 8, rue Pierre Corre Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne 0298008940 https://biblio.brest.fr
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