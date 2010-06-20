Cafés découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues

Cafés découverte à la galerie de l’histoire

Samedi 20 juin 2026 à partir de 10h. Galerie de l'Histoire de Martigues

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur un aspect de l’histoire martégale. Gratuit. Tout public, sur inscription.

Programme 2026



– Samedi 20 juin à 10h

Présentation de la stèle funéraire de Monisata, découverte sur le site gallo-romain Maritima Avaticorum (Tholon).

Galerie de l'Histoire de Martigues
Rond-point de l'Hôtel de ville
Martigues 13500
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
+33 4 42 49 03 30
contact.aha@ville-martigues.fr

English :

After a convivial moment around a tea or a coffee, discover a singular point of view on one aspect of Martégale history.

Free admission. Registration recommended.

