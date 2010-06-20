Cafés découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues
Cafés découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues samedi 20 juin 2026.
Cafés découverte à la galerie de l’histoire
Samedi 20 juin 2026 à partir de 10h. Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur un aspect de l’histoire martégale. Gratuit. Tout public, sur inscription.
Programme 2026
– Samedi 20 juin à 10h
Présentation de la stèle funéraire de Monisata, découverte sur le site gallo-romain Maritima Avaticorum (Tholon).
Sur inscription. .
Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a convivial moment around a tea or a coffee, discover a singular point of view on one aspect of Martégale history.
Free admission. Registration recommended.
L’événement Cafés découverte à la galerie de l’histoire Martigues a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Martigues