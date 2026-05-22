Rencontre avec Ernest Pignon-Ernest Ferrières Martigues

Martigues

Rencontre avec Ernest Pignon-Ernest

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 20h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Rencontrez Ernest Pignon-Ernest dont ls oeuvres sont actuellement exposés au musée Ziem à Martigues.

Au cœur de l’exposition, venez échanger avec l’artiste. Cette rencontre exceptionnelle sera suivie d’un temps de dédicace. En partenariat avec la librairie l’ Alinéa .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

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English :

Meet Ernest Pignon-Ernest, whose works are currently on display at the Ziem Museum in Martigues.

L’événement Rencontre avec Ernest Pignon-Ernest Martigues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Martigues