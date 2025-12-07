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Faire de belles photos numériques, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Faire de belles photos numériques, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Faire de belles photos numériques, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues vendredi 12 juin 2026.

Lieu : EPN - Médiathèque Louis Aragon

Adresse : Quai des Anglais, 13500, Martigues

Ville : 13500 Martigues

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : gratuit, sur inscription

Faire de belles photos numériques Vendredi 12 juin, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Présentation

Apprenez les techniques de base de la photo (diaphragme, vitesse d’obturation, cadrage…)
Venez avec votre appareil photo.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. numérique photos

Matt Hardy – libre de droit

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