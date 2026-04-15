Initiation aux bases de la découpe laser, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Initiation aux bases de la découpe laser, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues samedi 13 juin 2026.
Initiation aux bases de la découpe laser Samedi 13 juin, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Présentation
Cet atelier de découverte vous présentera les possibilités de gravure-découpe laser et ses applications. Vous apprendez à créer un design vectoriel, définir des conditions de découpe et vous réaliserez votre premier objet gravé et découpé avec la FSL Muse Laser !
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. Découpeuselaser gravure
EPN Martigues
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