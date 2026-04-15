Les bases d’Internet, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Les bases d’Internet 11 et 12 juin EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Présentation

Dans cet atelier pratique, nous vous accompagnerons pas à pas pour découvrir les fondamentaux de la navigation sur Internet. Vous apprendrez à gérer les onglets afin de naviguer de manière simple et efficace ainsi qu’à exploiter pleinement la recherche par mots-clés pour trouver rapidement ce que vous cherchez et bien d’autres choses.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Retrouvez nous sur notre page Facebook

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. WEB recherches

Photo by Campaign Creators on Unsplash