Informations pratiques

Montélimar

Cafés Littéraires Atelier avec Anne Crausaz

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Venez découvrir l’exposition d’Anne Crausaz L’imagier des sens et participer, en sa compagnie, à un atelier parent/enfant ludique autour de l’un des quatre sens l’odorat.

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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

Come discover Anne Crausaz’s exhibition “L’imagier des sens” and join her for a fun parent-child workshop focused on one of the four senses: smell.

L’événement Cafés Littéraires Atelier avec Anne Crausaz Montélimar a été mis à jour le 2026-09-01 par Montélimar Tourisme Agglomération