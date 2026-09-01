Cafés Littéraires Atelier avec Anne Crausaz Montélimar
dimanche 11 octobre 2026 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cafés Littéraires Atelier avec Anne Crausaz
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Venez découvrir l’exposition d’Anne Crausaz L’imagier des sens et participer, en sa compagnie, à un atelier parent/enfant ludique autour de l’un des quatre sens l’odorat.
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
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English :
Come discover Anne Crausaz’s exhibition “L’imagier des sens” and join her for a fun parent-child workshop focused on one of the four senses: smell.
L’événement Cafés Littéraires Atelier avec Anne Crausaz Montélimar a été mis à jour le 2026-09-01 par Montélimar Tourisme Agglomération
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