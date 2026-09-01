Cafés Littéraires Club de lecture ado, rencontre avec Camille Anssel Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cafés Littéraires Club de lecture ado, rencontre avec Camille Anssel

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre des Cafés Littéraires, le Club lecture ira à la rencontre de Camille Anssel pour son livre Le Cercle de Ronces .

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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the Cafés Littéraires series, the Book Club will host Camille Anssel to discuss her book Le Cercle de Ronces.

L’événement Cafés Littéraires Club de lecture ado, rencontre avec Camille Anssel Montélimar a été mis à jour le 2026-09-01 par Montélimar Tourisme Agglomération