Cafés Littéraires Club de lecture ado, rencontre avec Camille Anssel Médiathèque Intercommunale Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cafés Littéraires Club de lecture ado, rencontre avec Camille Anssel
Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre des Cafés Littéraires, le Club lecture ira à la rencontre de Camille Anssel pour son livre Le Cercle de Ronces .
.
Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Cafés Littéraires series, the Book Club will host Camille Anssel to discuss her book Le Cercle de Ronces.
L’événement Cafés Littéraires Club de lecture ado, rencontre avec Camille Anssel Montélimar a été mis à jour le 2026-09-01 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026