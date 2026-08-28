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Cafés Littéraires Exposition d’originaux de l’Album L’imagier des sens d’Anne Crausaz Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Cafés Littéraires Exposition d’originaux de l’Album L’imagier des sens d’Anne Crausaz

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-10-07

À l’occasion des Cafés Littéraires, la médiathèque expose des œuvres de l’illustratrice Anne Crausaz.
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

%C0 As part of the Caf%E9s Litt%E9raires series, the media library is exhibiting works by illustrator Anne Crausaz.

L’événement Cafés Littéraires Exposition d’originaux de l’Album L’imagier des sens d’Anne Crausaz Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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