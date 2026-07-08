Cinéma La séance maudite Nightborn Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma La séance maudite Nightborn

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:30:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Rêvant de construire une vie de famille paisible, Saga et son mari Jon s’installent dans la maison où elle a passé une grande partie de son enfance, au cœur de la forêt finlandaise.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Hoping to build a peaceful family life, Saga and her husband Jon move into the house where she spent much of her childhood, in the heart of the Finnish forest.

L’événement Cinéma La séance maudite Nightborn Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération