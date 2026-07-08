Cinéma La séance maudite Nightborn Place du Temple Montélimar
mardi 8 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma La séance maudite Nightborn
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
Rêvant de construire une vie de famille paisible, Saga et son mari Jon s’installent dans la maison où elle a passé une grande partie de son enfance, au cœur de la forêt finlandaise.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Hoping to build a peaceful family life, Saga and her husband Jon move into the house where she spent much of her childhood, in the heart of the Finnish forest.
L’événement Cinéma La séance maudite Nightborn Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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