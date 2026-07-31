Exposition Ondes Studio Rochecolombe Place Emile Loubet Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Exposition Ondes Studio Rochecolombe

Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

RocheColombe est un artiste, innovateur et designer industriel affirmé, fort de plus de 30 années d’expérience dans les secteurs industriel, artistique et de la communication.

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Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

RocheColombe is an established artist, innovator, and industrial designer with more than 30 years of experience in the industrial, artistic, and communications sectors.

L’événement Exposition Ondes Studio Rochecolombe Montélimar a été mis à jour le 2026-07-31 par Montélimar Tourisme Agglomération