Exposition Ondes Studio Rochecolombe Place Emile Loubet Montélimar
samedi 5 septembre 2026 · Place Emile Loubet · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition Ondes Studio Rochecolombe
Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
RocheColombe est un artiste, innovateur et designer industriel affirmé, fort de plus de 30 années d’expérience dans les secteurs industriel, artistique et de la communication.
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Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
RocheColombe is an established artist, innovator, and industrial designer with more than 30 years of experience in the industrial, artistic, and communications sectors.
L’événement Exposition Ondes Studio Rochecolombe Montélimar a été mis à jour le 2026-07-31 par Montélimar Tourisme Agglomération
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