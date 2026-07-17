La séance maudite : Nightborn, Les Templiers, Montélimar

Informations pratiques

La séance maudite : Nightborn Mardi 8 septembre, 20h30 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T20:30:00+02:00 – 2026-09-08T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T20:30:00+02:00 – 2026-09-08T23:30:00+02:00

Notre rdv mensuel autour du cinéma de genre !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F619412/D1788892200/VO/2237656/ »}]

Séance spéciale