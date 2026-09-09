Informations pratiques

Montélimar

Lectures en amont du Festival

Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-09

En septembre, les bénévoles ainsi que deux comédiens sillonnent les bibliothèques du territoire Drôme-Ardèche et nos lieux partenaires pour présenter et lire des extraits des ouvrages d’auteurs et autrices invité.e.s du Festival.

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Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

In September, volunteers and two actors will visit libraries throughout the Drôme-Ard%E9che regionEche region and our partner venues to present and read excerpts from books by authors invited to the Festival.

L’événement Lectures en amont du Festival Montélimar a été mis à jour le 2026-08-09 par Montélimar Tourisme Agglomération