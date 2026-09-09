Lectures en amont du Festival Montélimar
mercredi 9 septembre 2026 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Lectures en amont du Festival
Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-09
En septembre, les bénévoles ainsi que deux comédiens sillonnent les bibliothèques du territoire Drôme-Ardèche et nos lieux partenaires pour présenter et lire des extraits des ouvrages d’auteurs et autrices invité.e.s du Festival.
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Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
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English :
In September, volunteers and two actors will visit libraries throughout the Drôme-Ard%E9che regionEche region and our partner venues to present and read excerpts from books by authors invited to the Festival.
L’événement Lectures en amont du Festival Montélimar a été mis à jour le 2026-08-09 par Montélimar Tourisme Agglomération
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