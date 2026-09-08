Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar
jeudi 10 septembre 2026 · Librairie Chant Libre · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier
Librairie Chant Libre 22 place des Clercs Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Lecture à partir d’un ouvrage de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil, écrits sur la photographie
En lien avec l’exposition Nicolas Bouvier actuellement au Musée d’Art Contemporain de Montélimar
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Librairie Chant Libre 22 place des Clercs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 92 22 pblumberg@orange.fr
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English :
Reading from a book by Nicolas Bouvier, Out of the Corner of the Eye: Writings on Photography
In conjunction with the Nicolas Bouvier exhibition currently on view at the Museum of Contemporary Art in Montélimar
L’événement Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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