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Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar

jeudi 10 septembre 2026 · Librairie Chant Libre · Montélimar

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Librairie Chant Libre
Adresse
22 place des Clercs
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier

Librairie Chant Libre 22 place des Clercs Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Lecture à partir d’un ouvrage de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil, écrits sur la photographie
En lien avec l’exposition Nicolas Bouvier actuellement au Musée d’Art Contemporain de Montélimar
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Librairie Chant Libre 22 place des Clercs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 92 22  pblumberg@orange.fr

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English :

Reading from a book by Nicolas Bouvier, Out of the Corner of the Eye: Writings on Photography
In conjunction with the Nicolas Bouvier exhibition currently on view at the Museum of Contemporary Art in Montélimar

L’événement Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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