Cinéma Dégel Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Dégel

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-09

Venez découvrir le film Dégel réalisé par Manuela Martelli avec Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Come see the film *Dégel*, directed by Manuela Martelli and starring Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, and Maia Rae Domagala.

L’événement Cinéma Dégel Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération