Cinéma Dégel Place du Temple Montélimar
mercredi 9 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Dégel
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-09
Venez découvrir le film Dégel réalisé par Manuela Martelli avec Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Come see the film *Dégel*, directed by Manuela Martelli and starring Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, and Maia Rae Domagala.
L’événement Cinéma Dégel Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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