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Initiation aux échecs Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Avenue du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Initiation aux échecs

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Initiez-vous aux échecs avec le club de Montélimar Échecs .
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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Learn to play chess with the Montélimar Échecs club.

L’événement Initiation aux échecs Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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