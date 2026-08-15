Concert Les Chemins de Syrie Librairie Chant Libre Montélimar
jeudi 20 août 2026 · Librairie Chant Libre · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Concert Les Chemins de Syrie
Librairie Chant Libre 22, place des Clercs Montélimar Drôme
Tarif : – – EUR
Participation libre et consciente à partir de 12 euros et plus, vous soutenez les artistes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:15:00
Date(s) :
2026-08-20
Marie Laot, chanteuse ardéchoise, et Fawaz Baker, joueur de oud d’Alep, présentent Les Chemins de Syrie, un projet de la Compagnie du Théâtre du Début qui vous immerge dans la musique traditionnelle d’Alep, son chant et sa poésie, en arabe et en français.
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Librairie Chant Libre 22, place des Clercs Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 08 54 91 rimala.musique@gmail.com
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English :
Marie Laot, a singer from Ardèche, and Fawaz Baker, an oud player from Aleppo, present *Les Chemins de Syrie*, a project by the Compagnie du Théâtre du Début that immerses you in the traditional music of Aleppo, its songs, and its poetry, in Arabic and French.
L’événement Concert Les Chemins de Syrie Montélimar a été mis à jour le 2026-08-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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