Let’s play, Smash bros ultimate Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Let’s play, Smash bros ultimate

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Tournoi amical sur le jeu Super Smash Bros Ultimate. Venez-vous affronter en duel avec les célèbres personnages des licences Nintendo !

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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Super Smash Bros Ultimate friendly tournament. Come and duel with famous Nintendo characters!

L’événement Let’s play, Smash bros ultimate Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération