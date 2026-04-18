Let’s play, Smash bros ultimate Médiathèque intercommunale Montélimar
Let’s play, Smash bros ultimate Médiathèque intercommunale Montélimar jeudi 20 août 2026.
Montélimar
Let’s play, Smash bros ultimate
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Tournoi amical sur le jeu Super Smash Bros Ultimate. Venez-vous affronter en duel avec les célèbres personnages des licences Nintendo !
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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Super Smash Bros Ultimate friendly tournament. Come and duel with famous Nintendo characters!
L’événement Let’s play, Smash bros ultimate Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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