Cinéma I want your sex Montélimar
mercredi 26 août 2026 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma I want your sex
Place du Temple Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-08-26
I want your sex
1h30 vost
Interdit aux -12 ans
Réalisé par Gregg Araki
Avec Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Charli xcx
Etats-Unis / thriller
.
Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
I Want Your Sex
1h30 ? Original version with subtitles
Not for viewers under 12
Directed by Gregg Araki
Starring Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Charli xcx
United States / thriller
L’événement Cinéma I want your sex Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération
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