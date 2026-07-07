Informations pratiques

Montélimar

Cinéma I want your sex

Place du Temple Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-08-26

I want your sex

1h30 vost



Interdit aux -12 ans



Réalisé par Gregg Araki

Avec Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Charli xcx

Etats-Unis / thriller

.

Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I Want Your Sex

1h30 ? Original version with subtitles

Not for viewers under 12

Directed by Gregg Araki

Starring Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Charli xcx

United States / thriller

L’événement Cinéma I want your sex Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération