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Cinéma I want your sex Montélimar

mercredi 26 août 2026 · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Adresse
Place du Temple
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4 4 4

Montélimar

Cinéma I want your sex

Place du Temple Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-08-26

I want your sex
1h30 vost

Interdit aux -12 ans

Réalisé par Gregg Araki
Avec Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Charli xcx
Etats-Unis / thriller
  .

Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

I Want Your Sex
1h30 ? Original version with subtitles

Not for viewers under 12

Directed by Gregg Araki
Starring Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Charli xcx
United States / thriller

L’événement Cinéma I want your sex Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération

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