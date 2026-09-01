Informations pratiques

Montélimar

Cafés Littéraires In Discoteca Rencontre avec Philippe Fusaro

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 15:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Cette rencontre croisée musique et littérature nous fera voyager dans les sons pop d’une musique italienne qui oscille toujours entre dolce vita et drama… et évoquera aussi la puissance de la musique dans nos souvenirs, telle une madeleine de Proust.

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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

This event, which blends music and literature, will take us on a journey through the pop sounds of Italian music—which always oscillates between la dolce vita and drama—and will also evoke the power of music in our memories, much like Proust’s madeleine.

L’événement Cafés Littéraires In Discoteca Rencontre avec Philippe Fusaro Montélimar a été mis à jour le 2026-09-01 par Montélimar Tourisme Agglomération