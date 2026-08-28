Cafés Littéraires Lecture par les bénévoles Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cafés Littéraires Lecture par les bénévoles

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir une partie de la sélection 2026 lors d’un temps de lecture d’extraits et des présentations d’auteurs et autrices choisis par les bénévoles.

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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Come discover part of the 2026 selection during a reading of excerpts and presentations by authors chosen by the volunteers.

L’événement Cafés Littéraires Lecture par les bénévoles Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération