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Cafés Littéraires Lecture par les bénévoles Médiathèque Intercommunale Montélimar

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Cafés Littéraires Lecture par les bénévoles

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez découvrir une partie de la sélection 2026 lors d’un temps de lecture d’extraits et des présentations d’auteurs et autrices choisis par les bénévoles.
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Come discover part of the 2026 selection during a reading of excerpts and presentations by authors chosen by the volunteers.

L’événement Cafés Littéraires Lecture par les bénévoles Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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