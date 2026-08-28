Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

De scénariste BD à romancier, Olivier BOCQUET interviendra à la médiathèque pour présenter son parcours et échanger autour de ses ouvrages comme ses séries BD FRNCK (Dupuis) et Ladies with Guns (Dargaud).

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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

From comic book writer to novelist, Olivier BOCQUET will be speaking at the media library to discuss his career and share insights about his works, including his comic book series FRNCK (Dupuis) and “Ladies with Guns” (Dargaud).

L’événement Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération