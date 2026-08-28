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Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet Médiathèque Intercommunale Montélimar

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet

Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

De scénariste BD à romancier, Olivier BOCQUET interviendra à la médiathèque pour présenter son parcours et échanger autour de ses ouvrages comme ses séries BD FRNCK (Dupuis) et Ladies with Guns (Dargaud).
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20  cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

From comic book writer to novelist, Olivier BOCQUET will be speaking at the media library to discuss his career and share insights about his works, including his comic book series FRNCK (Dupuis) and “Ladies with Guns” (Dargaud).

L’événement Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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