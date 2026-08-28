Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet Médiathèque Intercommunale Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet
Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
De scénariste BD à romancier, Olivier BOCQUET interviendra à la médiathèque pour présenter son parcours et échanger autour de ses ouvrages comme ses séries BD FRNCK (Dupuis) et Ladies with Guns (Dargaud).
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Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
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English :
From comic book writer to novelist, Olivier BOCQUET will be speaking at the media library to discuss his career and share insights about his works, including his comic book series FRNCK (Dupuis) and “Ladies with Guns” (Dargaud).
L’événement Cafés Littéraires Rencontre avec Olivier Bocquet Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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