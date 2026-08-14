Informations pratiques

Lémeré

Calder au Château du Rivau

9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 13.5 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-15 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Pour le centenaire de la naissance de Calder, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, le château du Rivau rend hommage à l’inventeur du Mobile par l’accueil des oeuvres de jeunesse Le Grand Cirque et Animal Sketching dans les monumentales écuries Renaissance du Château.

10 .

9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 100th anniversary of Calder’s birth, with the support of the Centre-Val de Loire Region, the Château du Rivau pays tribute to the inventor of the Mobile by showcasing his early works, *Le Grand Cirque* and *Animal Sketching*, in the castle’s monumental Renaissance stables.

L’événement Calder au Château du Rivau Lémeré a été mis à jour le 2026-08-14 par ADT 37