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AGENDA · Lémeré

Calder au Château du Rivau Lémeré

jeudi 15 octobre 2026 · Lémeré

Calder au Château du Rivau Lémeré

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
9 Rue du Château
Ville
37120 Lémeré
Département
Indre-et-Loire
Tarif
10 10 13.5 10 Tarif de base plein tarif

Lémeré

Calder au Château du Rivau

9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 13.5 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Pour le centenaire de la naissance de Calder, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, le château du Rivau rend hommage à l’inventeur du Mobile par l’accueil des oeuvres de jeunesse Le Grand Cirque et Animal Sketching dans les monumentales écuries Renaissance du Château.
10  .

9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47  info@chateaudurivau.com

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English :

To mark the 100th anniversary of Calder’s birth, with the support of the Centre-Val de Loire Region, the Château du Rivau pays tribute to the inventor of the Mobile by showcasing his early works, *Le Grand Cirque* and *Animal Sketching*, in the castle’s monumental Renaissance stables.

L’événement Calder au Château du Rivau Lémeré a été mis à jour le 2026-08-14 par ADT 37

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