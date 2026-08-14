Calder au Château du Rivau Lémeré
jeudi 15 octobre 2026 · Lémeré
Informations pratiques
Lémeré
Calder au Château du Rivau
9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 13.5 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Pour le centenaire de la naissance de Calder, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, le château du Rivau rend hommage à l’inventeur du Mobile par l’accueil des oeuvres de jeunesse Le Grand Cirque et Animal Sketching dans les monumentales écuries Renaissance du Château.
10 .
9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com
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English :
To mark the 100th anniversary of Calder’s birth, with the support of the Centre-Val de Loire Region, the Château du Rivau pays tribute to the inventor of the Mobile by showcasing his early works, *Le Grand Cirque* and *Animal Sketching*, in the castle’s monumental Renaissance stables.
L’événement Calder au Château du Rivau Lémeré a été mis à jour le 2026-08-14 par ADT 37
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